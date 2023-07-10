Ребенка на велосипеде сбил автомобиль во дворе Магадана

В Магадане во дворе дома в Марчеканском переулке автомобилист сбил девятилетнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Ребенок получил телесные повреждения.

Инцидент произошел днем 9 июля. Водитель Toyota Caldina наехал на дворовой территории на маленького велосипедиста. Бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ГИБДД по региону.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося, в рамках которой устанавливают обстоятельства дорожной аварии.

Ранее, 8 июля, сообщалось, что в Свердловской области уснувший за рулем водитель сбил трех подростков на велосипедах. В результате аварии подростки 2007 года рождения получили травмы. Их госпитализировали в детскую больницу Екатеринбурга. Два мальчика получили различные переломы, у третьего ребенка — сотрясение головного мозга.