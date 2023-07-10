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Стены домов в Петропавловске-Камчатском украсят арт-объекты

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В Петропавловске-Камчатском на стенах домов стали появляться картины на тему местной природы, спорта и туризма. Художники создают яркие образы в рамках фестиваля «Авача стрит-арт».

Так, к завершению близится оформление объектов на домах улиц Пограничной, Мишенной, Ларина, Савченко, Арсеньева, а также на проспекте Победы. Сегодня первые изображения появятся на торце дома на улице Океанской.

ИА KamchatkaMedia уточняет, что фестиваль «Авача стрит-арт» проводится в Петропавловске-Камчатском с 2020 года в рамках губернаторского проекта «Город для жизни». Первый фестиваль приурочили к празднованию 280-летия со дня рождения города.

А в 2022 году фестиваль стал самым масштабным. В нем приняли участие 22 художника из разных российских регионов. В этом году фестиваль проводится в четвертый раз. Ожидается, что на торцах зданий и строений столицы Камчатки появятся 25 арт-объектов.

Ранее, 1 июня, сообщалось, что на Камчатке создадут арт-кластер «Икра». Он начнется с запуска Школы креативных индустрий. Регион прошел конкурсный отбор и получит 72,5 млн рублей на покупку, доставку и монтаж оборудования.

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