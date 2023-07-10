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Набережную городского пруда очистят от борщевика в Ижевске

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Власти Ижевска направили дополнительное финансирование на уничтожение зарослей борщевика. Работы будут выполнены на набережной Ижевского пруда.

Жалобы от горожан поступали на район Парка Кирова. Также опасный сорняк был замечен на улицах Ракетной, Союзной и других. Об этом сообщает ИА «Сусанин». На основании обращений жителей Ижевска был составлен перечень точек, где требуется уничтожить заросли борщевика.

На выполнение работ дополнительно направили 600 тыс. рублей.

В мэрии напоминают, что за растущий на садовых участках и придомовых территориях борщевик ответственность несут собственники земли или управляющие организации. В случае обнаружения сорняка следует обращаться по телефону 072.

В Южно-Сахалинске до конца сезона против борщевика обработают больше 170 га муниципальных земель. Борьба с сорняком проводится механизированно и вручную. Пестициды применяются только на тех участках, где не установлено ограничение по применению химического способа.

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