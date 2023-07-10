В Азербайджане задержали планировавшего совершить теракт гражданина Афганистана

В Азербайджане задержан гражданин Афганистана, который планировал совершить теракт на территории страны. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщила Служба госбезопасности Азербайджана на своем сайте.

«В результате расследования было выявлено, что гражданин Афганистана Фавзан Муса Хан 1990 года рождения, войдя в предварительный сговор с другими лицами, планировал совершить на территории Азербайджана теракт с целью подрыва общественной стабильности в стране», — говорится в сообщении ведомства.

Целью террористического акта должно было стать здание одного из посольств третьего государства, расположенное в Баку.

Задержанный проводил наблюдение за дипведомством, занимался привлечением к незаконной деятельности других лиц, а также заключал сделки для приобретения оружия и взрывчатки, говорится на сайте службы.

Против гражданина Афганистана возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу. Проводится комплекс мероприятий, в том числе международно-правовых, для установления всех лиц, причастных к организации теракта.

15 июня стало известно о задержании в Ставропольском крае двух мужчин, которые собирались совершить теракт в Пятигорске. Злоумышленники, являясь сторонниками «Исламского государства» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка), планировали взорвать отдел МВД России в городе, уточнили в пресс-службе УФСБ России по краю.