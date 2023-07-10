Минобороны: Киев безуспешно пытался ударить по трем регионам России ракетами С-200

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье, 9 июля, предприняли безуспешную попытку удара по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщило Минобороны со ссылкой на доклад руководителя главного штаба ВКС Виктора Афзалова начальнику Генштаба Валерию Герасимову.

«9 июля киевским режимом предпринята безуспешная попытка нанесения ударов по объектам в Крыму, Ростовской и Калужской областях зенитными ракетами С-200, переоборудованными в ударный вариант, с целью поражения наземных целей», — сказано в сообщении министерства в Telegram-канале.

Попытку удара пресекли российские средства ПВО, уничтожившие две ракеты, а также средства РЭБ, которые отклонили еще две ракеты. Жертв и разрушений нет.

Герасимов в свою очередь поставил задачу организовать системную работу по выявлению мест хранения и подготовки, а также стартовых позиций ударных средств противника и спланировать их поражение. Кроме того, он поручил принять дополнительные меры по повышению защиты объектов от атак с воздуха.

Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российских региона. В частности, в районе Керчи также была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как уточнил глава Крыма Сергей Аксенов, жертв и разрушений нет.

Атаки на российские регионы Украина начала совершать на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.