Вооруженные силы Украины (ВСУ) перестали бросать в бой крупные силы, как в начале контрнаступления, заявил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин 10 июля в эфире телеканала «Россия 24».



По словам Пушилина, ВСУ теперь действуют малыми группами. Однако, как он отметил, российские подразделения готовы к этому и успешно справляются с поставленными задачами.

В этот же день Пушилин сообщил, что ситуация на линии фронта в ДНР остается тяжелой, но полностью контролируемой. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ усилили свои позиции на краснолиманском направлении, а на авдеевском направлении продолжается уничтожение техники и живой силы.



Об изменении тактики ВСУ заявлял 8 июля глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он объяснил это тем, что в ходе попыток наступления в Запорожской области украинское командование осознало неудачу первоначальной стратегии, заключавшуюся в широкомасштабном наступлении, поскольку она привела к большим потерям.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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