Видео. На Кубани эвакуировали людей из-за подтопления около 150 домов и дворов

Видео. На Кубани эвакуировали людей из-за подтопления около 150 домов и дворов

2023-07-10 11:23:56

2023-07-10 11:23:56

2023-07-10 11:23:56

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