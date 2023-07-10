Жительницу Екатеринбурга госпитализировали после укуса гадюки

В Екатеринбурге зарегистрирован первый случай укуса гадюки в 2023 году. Пенсионерка пострадала во время работы на дачном участке.

Инцидент произошел в жилом районе Уралмаш. 67-летняя женщина находилась на своем садовом участке, когда на нее напала змея. Врачи оценили состояние пациентки как среднетяжелое. У пенсионерки выявили отек и кровоизлияние в руку, пишет ИА «Ура.ру».

В токсикологическом отделении больницы № 14 уточнили, что от укусов гадюки пострадали еще два человека, но они отказались от госпитализации. По сравнению с прошлыми годами количество пострадавших от укусов змей значительно сократилось.

В Волгоградской области 13-летний мальчик был госпитализирован после укуса паука. Подросток помогал бабушке в огороде, членистоногое укусило его за колено. У ребенка появилась выраженная боль в ноге, затем в спине и животе. Предполагается, что мальчика укусил каракурт.