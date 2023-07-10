Жители Ульяновской области помогли поймать 25 пьяных водителей

Сотрудники Госавтоинспекции задержали в июне 25 пьяных водителей в Ульяновской области благодаря гражданской бдительности, сообщает в понедельник, 10 июля, пресс-служба регионального управления ГИБДД.

«Часто на нарушения многие закрывают глаза, но бывают такие ситуации, когда принципиально важно добиться наказания для водителя, особенно управляющего транспортным средством в состоянии опьянения», — сказали в силовом ведомстве, цитату приводит ulpravda.ru.

Как пояснили правоохранители, неравнодушные люди не допустят такого человека до руля, а уж если встретят его на дороге, то сообщат об этом в полицию.

Ранее в июле «Известия» писали, что с начала года впервые за последние несколько лет в России выросло число ДТП. В Госавтоинспекции это объясняют изменившимися логистическими маршрутами, увеличением транспортной нагрузки на трассы, ростом автомобильного туризма на фоне закрытых границ и ограничениями авиасообщения в южных регионах страны.