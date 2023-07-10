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Губернатор сообщил о повреждении 10 домов при обстреле поселка в Курской области

Губернатор Старовойт: после обстрела в Курской области обесточили часть поселка Теткино
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Поселок Теткино Глушковского района Курской области утром 10 июля попал под обстрел со стороны украинской армии. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Пострадавших в результате атаки нет. По населенному пункту пришлось восемь прилетов. В результате повреждена линия электропередачи, часть поселка из-за этого обесточена. Восстановительные работы начнутся как только будет безопасно их проводить, указал Старовойт.

«Кроме того, повреждено около 10 домовладений: пострадали окна, фасады и крыши. Обязательно окажем помощь собственникам», — добавил он.

Также под огонь попала деревня Елизаветовка, последствия обстрела уточняются.

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Накануне Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать три российский региона. Как сообщили в Минобороны РФ, боевики пытались нанести удар ракетами С-200. Целью, в том числе, был Крымский мост.

Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две ракеты С-200, еще две такие ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Жертв и разрушений нет.

Атаки на российские регионы Украина начала совершать на фоне проведения РФ спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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