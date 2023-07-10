Лестницы меняют направления

«Хаос — это лестница». Знаменитая фраза царедворца Петира Бейлиша из романа Дж. Мартина «Песнь льда и пламени» хорошо резонирует с реальностью. Пока базовым условием международных отношений остается отсутствие порядка, возникает множество возможностей и для приращения уже имеющихся ресурсов, и для смены внешнеполитического вектора.

Обострение конфликта между Западом и Россией создало для НАТО тот самый продуктивный хаос. Альянс десятилетиями находился в режиме поиска социальной функции: от военного блока к кризисному менеджеру, антитеррористической организации и проводнику глобальной безопасности. К 2019–2020 годам в качестве одного из направлений его потенциального развития стали рассматривать сдерживание Китая. На повестке дня присутствовали проблемы единства союзников, неудобные вопросы оборонных бюджетов, развития собственных европейских проектов в области безопасности. СВО России на Украине, казалось бы, устранила их. Саммит в Мадриде 2022 года продемонстрировал редкую трансатлантическую солидарность. В стратегическую концепцию вернулась идея общего врага, укреплялись военные рубежи альянса, сдалась дольше всех сопротивлявшаяся повышению оборонных бюджетов Германия, подготовку к вступлению начали Финляндия и Швеция — были созданы все предпосылки для продвижения вверх по лестнице из хаоса.

Семиотика саммита в Вильнюсе 2023 года вновь направлена на демонстрацию единства. Президент США Джо Байден приехал в Европу заранее и проводит встречи с ключевыми лидерами, а по завершении выступит с программной речью. Литовское руководство называет событие историческим. На повестке дня публикация позиции союзников по членству Киева в объединении, «двери которого по-прежнему открыты». В числе приглашенных участников — президент Украины Владимир Зеленский. Вместе с тем в реальности событие едва ли приведет к историческим решениям. За прошедший год никому из вовлеченных в конфликт в Европе сторон, хотя и демонстрирующих значительную степень стрессоустойчивости, видимого прогресса достичь не удалось. Действия на земле и в политическом пространстве приобрели позиционный характер. В этих условиях сюжеты, за которыми стоит следить в ходе саммита, можно проранжировать по степени предсказуемости для стратегических расчетов России.

Самый медийный вопрос — членство Украины в НАТО — на деле наиболее предсказуемый. Еще осенью, когда была подана заявка, из Брюсселя звучали рекомендации Киеву сосредоточиться на сохранении своей независимости. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, чьи полномочия недавно были продлены еще на год, отмечает различия в мнениях стран альянса, варьирующихся от замораживания вопроса до разработки дорожной карты вступления. Как представляется, итоговая позиция будет серединной: пакет материальной помощи Украине будет внушительным, в то время как перспективы членства останутся туманными. Военная поддержка Киева — неблагоприятный фактор для России, но не неожиданный.

Вопрос, находящийся в тупике весь год, — членство Швеции, заявку которой не ратифицировали Турция и Венгрия. Перспектив у Стокгольма больше, чем у Киева, поскольку накануне саммита прошли переговоры лидеров трех стран и руководства альянса. Вместе с тем, даже если разрешение спора торжественно удастся осуществить на саммите, ничего нового в стратегические расчеты Москвы это также не вносит. МИД России неоднократно выступал с заявлением, что ответные меры готовы и не заставят себя ждать.

Практика прошлого года, повторения которой стоит ожидать, — переговоры с партнерами из Азии на саммите. Здесь могут быть предприняты какие-то неочевидные шаги с точки зрения финансирования и совместных учений, но для дальнейшего продвижения сотрудничества НАТО и, например, Четырехстороннего диалога в области безопасности в Европейском регионе едва ли удастся заполучить согласие Индии. Сотрудничество же с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе — это проблема, но скорее для Китая, чем для России.

Наиболее нестандартный сюжет — региональные планы обороны. В 1990-е альянс отошел от регионального принципа структурирования военной машины в пользу мобильных сил развертывания. Первым этапом возвращения к нему было размещение четырех дополнительных батальонов в Восточной Европе после саммита в Варшаве в 2016 году. Теперь региональные планы разработаны для северной части Атлантического океана и Арктики, Восточной и Центральной Европы, а также Южной Европы и Черного моря. Системное укрепление структуры вокруг российских рубежей, модернизация военных комплексов региональных государств и возвращение к позиционному планированию обороны — коренное изменение в военной структуре НАТО, возвращающее ее к модели холодной войны, которое потребует соответствующей адаптации и с российской стороны. Особенно это касается исторически демилитаризованной Арктики.

Так, с одной стороны, НАТО демонстрирует последовательность в создании порядка из хаоса за счет возвращения к практикам холодной войны. С другой, консервативность подхода направлена на фиксацию статус-кво и исчерпает себя, когда внешние условия изменятся. Структуру, адаптированную к позиционным действиям в Европе, придется перестраивать или демонтировать, потому что и сам конфликт в Европе окажется на периферии глобальных процессов. Закрывая метафору с лестницей, можно вспомнить другую — тоже уже из классики. В Хогвартсе первокурсников сразу предупреждали, что лестницы меняют направление: можно целеустремленно двигаться вверх, но оказаться на случайном этаже перед вовсе ненужной дверью.

Автор — программный менеджер Российского совета по международным делам, эксперт клуба «Валдай»

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