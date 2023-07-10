Путин провел телефонный разговор с Мирзиёевым

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с Шавкатом Мирзиёевым, в котором поздравил его с убедительной победой на прошедших 9 июля досрочных президентских выборах в Узбекистане. Об этом сообщает 10 июля пресс-служба Кремля в Telegram-канале.



В ходе разговора Путин и Мирзиёев подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие дружественных отношений России и Узбекистана на принципах союзничества и стратегического партнерства.

Ранее в этот день российский лидер также направил ему поздравительную телеграмму.

В Узбекистане 9 июля состоялись досрочные президентские выборы, которые стали первыми после внесения поправок в Конституцию, предусматривающих продление срока полномочий президента с пяти до семи лет. Действующий глава государства Шавкат Мирзиёев, занимающий должность второй срок, смог снова баллотироваться на данный пост. Согласно предварительным данным ЦИК, Мирзиёев набрал 87,05% голосов и победил на досрочных выборах главы государства.