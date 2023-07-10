Матвиенко проводит встречу с главой ПК ВСНП Китая Чжао Лэцзи в Пекине

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко проводит встречу с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжао Лэцзи в Пекине. Об этом сообщил 10 июля корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Парламентарии принимают участие в открытии VIII заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству Федерального собрания РФ и ВСНП.

Корреспондент «Известий» показал Дом народных собраний Китая, где проходит встреча Матвиенко с представителями КНР. Он отметил, что это самое большое здание для заседаний в мире.



«От похожих советских построек Дом народных собраний Китая отличится разве что большими вазами при входе. Красные ковровые дорожки, редкие сорта древесины, мрамор. <...> Примечательно, что его построили всего за год», — рассказал корреспондент.

Накануне сообщалось, что российская делегация отправилась в Китай в составе заместителей председателей и глав комитетов Госдумы и Совета Федерации. Визит состоялся по приглашению Чжао Лэцзи. Также в рамках поездки у Матвиенко пройдет ряд встреч.