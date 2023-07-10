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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км
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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2 км

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Фото: управление МЧС РФ по Сахалинской области
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Пепловый выброс высотой 2 км зафиксировали на вулкане Эбеко Большой Курильской гряды. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

«Произошел пепловый выброс на высоту 2 км над уровнем моря», — проинформировали в управлении.

Уточняется, что шлейф поднятой массы распространился на расстоянии свыше 5 км в северном направлении. Сотрудники единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) со своей стороны добавили, что пеплопада в близлежащем городе Северо-Курильске нет, на месте не ощущается запах сероводорода. Угрозы для населения нет.

Вулкан высотой 1156 м находится в северной части Парамушира. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Специалисты присвоили вулкану оранжевый цветовой код опасности для авиации, означающий, что геологическое образование проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.

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Ранее, по сообщению от 5 июля, шлейф пепла с вулкана Шивелуч на Камчатке распространился на 95 км в сторону Тихого океана. Выброс поднялся почти на 3 км над уровнем моря. Как выяснили специалисты, сброшенный пепел опасен для местных авиаперевозок.

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