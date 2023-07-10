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В академии Алины Кабаевой «Небесная грация» проходят июльские сборы

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Фото: Телеграм-канал «Небесная грация»
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В Сочи более сотни лучших гимнасток со всей России прибыли в академию художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, чтобы побороться за право представлять Россию на международных соревнованиях. О процессах сборов рассказал корреспондент «Известий» Александр Мостославский 10 июля.

150 гимнасток со всей страны участвуют в проходящих в академии спортивно-тренировочных сборах, которые возглавляют Елена Карпушенко, Ирина Дзюба, Марина Шпехт и Татьяна Грибкова.

«Сейчас на коврах сразу несколько гимнасток готовятся к выступлению на международных соревнованиях в Минске, которые пройдут в столице Белоруссии в начале августа», — передает корреспондент.

На Играх стран СНГ и в турнире «Хрустальная роза» сразу несколько гимнасток выступят за Россию и академию Кабаевой. На соревнованиях спортсменки будут представлять РФ сразу в трех возрастных группах, и практически все они сейчас оттачивают свое мастерство в зале «Небесной грации».

По результатам контрольных тренировок для выступления на минских соревнованиях жюри отобрало восемь гимнасток от академии и выбрало нескольких спортсменок для участия в ежегодном международном турнире «Небесная грация».

Турнир «Небесная грация» пройдет в китайском Шанхае. «У нас конкуренция колоссальная внутри страны. И благодаря вашим тренерам, которые вас тренируют, мы никогда не остановимся и будем идти вперед и выигрывать», — сказала Алина Кабаева гимнасткам.

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В июне в академию «Небесная грация» на сборы приехали дети с особенностями развития. Многие из них уже посещали в этом году академию в качестве гостей международного детского фестиваля художественной гимнастики «Алина». Стать участниками сбора в академии снова детям предложил Благотворительный фонд Алины Кабаевой.

Ранее, 8 апреля, в «Небесной грации» в Сочи завершился международный фестиваль «Алина-2023». В нем поучаствовало более 350 гимнасток из России, Белоруссии, Казахстана, Китая, Кубы и Узбекистана.

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