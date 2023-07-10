Пушилин назвал ситуацию на линии фронта в ДНР полностью контролируемой

Ситуация на линии фронта в Донецкой Народной Республике (ДНР) остается тяжелой, но полностью контролируемой, заявил врио главы республики Денис Пушилин 10 июля в эфире телеканала «Россия 24».



«Ситуация на протяжении всей линии фронта остается сложной, но полностью контролируемой. На южнодонецком направлении, направлении угледарском ситуация без существенных изменений, продолжаются попытки противника отбить наши позиции, у противника не получается — наоборот, есть улучшения позиций наших ребят», — сказал Пушилин.



Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) РФ усилили свои позиции на краснолиманском направлении. Также он добавил, что на авдеевском направлении продолжается уничтожение техники и живой силы.

Ранее, 9 июля, сообщалось, что на донецком направлении южная группировка войск отразила атаки противника действиями подразделений, ударами авиации и огнем артиллерии. Также в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были поражены скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).



За день до этого в Минобороны сообщили, что ВСУ предприняли безуспешные попытки наступления на трех направлениях. На южнодонецком направлении была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа в районе населенного пункта Урожайное ДНР.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.