Электронные сервисы Москвы стали лауреатами премии «Приоритет: Цифра – 2023»

Проект правительства Москвы «Ценностные сервисы на портале mos.ru» стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий «Приоритет: Цифра – 2023».

«Электронные сервисы, собранные на городском портале, помогают жителям решать все больше задач. Например, бронировать книги в библиотеках, арендовать помещения в культурных учреждениях, совершать добрые дела. Благодарю жюри за высокую оценку работы Правительства Москвы в этом направлении», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Жюри отметило сервисы «Библиотеки Москвы», «Вместе с культурой», «Вывоз ненужных вещей», а также благотворительный сервис.

Сервис «Библиотеки Москвы» позволяет онлайн забронировать книгу в любой из 440 городских библиотек. По единому читательскому билету, который оформляется через mos.ru, можно получить доступ к электронному каталогу, продлить срок хранения книги и найти ближайшую библиотеку.

С помощью сервиса «Вместе с культурой» можно арендовать помещение в городской библиотеке, музее или другом учреждении культуры для проведения, например, лекции, мастер-класса, репетиции, концерта, выставки.

Благотворительный сервис создан для сбора пожертвований в адрес подопечных 80 благотворительных фондов. Средства направляются пожилым людям, многодетным семьям, а также приютам для животных.

Специалисты сервиса «Вывоз ненужных вещей» помогают отправить на переработку старую бытовую технику, мебель, металлолом и макулатуру.

Национальная премия «Приоритет» вручается с 2015 года за достижения в области разработки и внедрения передовых информационных технологий. В этом году в конкурсе участвовало около 200 проектов из 48 регионов России. Эксперты оценивали их по таким критериям, как инновационность и технологическая новизна, степень реализации, социальная значимость и потенциал масштабирования в других регионах.