Финляндия ввела новые ограничения на поездки для граждан РФ

Вступили в силу новые меры ограничения поездок россиян в Финляндию и через Финляндию в остальную часть шенгенской зоны. Об этом 10 июля сообщается на сайте финского МИДа.



Ограничения касаются владельцев недвижимости, студентов, а также бизнесменов.



В ведомстве отметили, что транзит в другие государства через Финляндию запрещен. Кроме того, необходимо будет предоставить веские причины для личных поездок по делам.



Граждане РФ, которые владеют недвижимостью в Финляндии, должны будут иметь основание для личного присутствия в стране.

Студенты-россияне смогут получать в Финляндии только то обучение, которое ведет к получению степени или к завершенному в рамках степени.

6 июля на сайте финского МИДа заявили, что Хельсинки ужесточит въезд российским абитуриентам, бизнесменам и владельцам недвижимости. В тот же день МИД РФ объявил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге в связи с ответными мерами на конфронтационные действия финских властей.



В конце июня сообщалось, что Хельсинки продлевает ограничения на въезд в страну для россиян. Президент и министерский комитет по внешней политике и политике безопасности Финляндии заявили, что ограничения на несущественные поездки сохранят и ужесточат во избежание злоупотреблений.

Власти Финляндии в сентябре 2022 года приняли решение о закрытии въезда гражданам России с туристическими визами, в том числе и с шенгенскими. Также россиянам запрещен транзит через территорию Финляндии. 12 сентября того же года прекратило действие соглашение об упрощенном визовом режиме между Россией и ЕС.

Визовые ограничения и закрытия границ для россиян стали продолжением санкционной политики Запада на фоне проводимой РФ с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.