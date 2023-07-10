Одна из выпущенных Киевом ракет С-200 была направлена на Крымский мост

Одна из ракет С-200, выпущенных Киевом в воскресенье, 9 июля по территории России, была направлена в сторону Крымского моста. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщил начальник главного штаба Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-полковник Виктор Афзалов.

«Средствами противовоздушной обороны уничтожены две ракеты, атаковавшие Керченский транспортный переход и аэродром Морозовск», — сказал он в докладе начальнику генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерию Герасимову.

Жертв и разрушений нет, уточнил Афзалов.

Еще двумя ракетами Киев попытался нанести удар по аэродрому Шайковка в Калужской области. Они были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и упали в районе населенного пункта Бытошь, сообщили в МО.

Герасимов поручил главному командованию ВКС совместно с Главным управлением генштаба ВС РФ продолжить системную работу по выявлению мест хранения и запуска ракет С-200 и других ударных средств противника и планировать их упреждающее огневое поражение.

Ранее, 8 июля, замминистра обороны Украины Анна Маляр подтвердила, что Киев несет ответственность за подрыв Крымского моста осенью 2022 года.

8 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что для защиты Крымского моста были приняты все необходимые меры. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предпринимает максимальные меры, чтобы не дать нанести ущерб Керченскому транспортному переходу уточнил он.

Конструкции Крымского моста пострадали из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвалось семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что взрыв осуществлен спецслужбами Украины. Эту версию подтвердили в ФСБ РФ, назвав организатором теракта ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым. Уже установлено 12 человек, которые имеют непосредственное отношение к совершению теракта.