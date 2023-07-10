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МО сообщило о попытках ВСУ ударить ракетами С-200 по объектам в регионах РФ

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Фото: РИА Новости
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) 9 июля пытались нанести удар ракетами С-200 по объектам в регионах России, сообщило Минобороны РФ в понедельник, 10 июня.

«Киев 9 июля безуспешно пытался ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200», — говорится в сообщении.

Средствами российской противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены две украинские ракеты С-200, еще две такие ракеты были отклонены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Жертв и разрушений нет.

Начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов поставил задачу выявлять места хранения ракет С-200 ВСУ и планировать их упреждающее огневое поражение.

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9 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем Telegram-канале, что в районе Керчи российская система ПВО сбила крылатую ракету. Разрушений и пострадавших не было. Также в этот же день стало известно о том, что в Брянской области система ПВО сбила две украинские ракеты, никто не пострадал, уточнил губернатор региона Александр Богомаз.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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