Диетолог опроверг миф о вреде маргарина

Маргарин куда более вреден, чем сливочное масло, считают многие, но на самом деле это не далеко так, тем более сегодняшний маргарин куда полезнее, в отличие от его якобы более здорового аналога. Об этом 9 июля рассказал диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов в беседе с «Газетой.Ru».

Раньше методы производства маргарина, а именно гидрогенизация или отверждение жидких растительных масел, объясняли его вред, так как при его изготовлении образовывались трансизомеры жирных кислот, провоцирующие сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ). Таких компонентов должно быть ограниченное количество в рационе человека или их вообще не должно быть, подчеркнул эксперт.

«Однако сегодня маргарин производят иначе. Новые технологии позволяют снизить в маргаринах содержание трансизомеров до безопасных 2%. А вот сливочное масло содержит природные трансизомеры, образование которых связано с особенностями питания животных. Их количество может достигать 8%», — предостерег диетолог.

По его информации, природные трансизомеры невозможно удалить из продуктов питания, в отличие от промышленных трансизомеров, с которыми производители научились работать. Ввиду вышесказанного, сладости на основе маргаринов не представляют особой опасности о возможном вреде здоровью ввиду большого количества трансжиров.

«Если мы сравниваем влияние на здоровье современных маргаринов и сливочного масла, то предпочтение на стороне маргаринов», — отметил Кабанов.

Первая причина — современные маргарины не содержат трансжиров, холестерина, насыщенных жиров, рекомендуемых врачами к ограничению. Вторая причина — произведенный из растительных масел, маргарин содержит полезные ненасыщенные жирные кислоты, положительно влияющие на уровень холестерина. А это является хорошей профилактикой некоторых ССЗ, рассказал эксперт.

Диетолог заключил, что сливочное масло использовать не запрещено, главное, чтобы во всем был принцип меры.

Ранее, 3 июля, диетолог Масахиро Ивасаки из Японии заявил, что красный перец способен снижать уровень «плохого» холестерина в организме. Специалист объяснил, что в перце содержится антиоксидант капсантин, способный повышать уровень «хорошего» холестерина в организме. Кроме того, он может снижать уровень «плохого» холестерина.

Также в июне врач-диетолог Михаил Гинзбург перечислил продукты, которые способствуют снижению уровня холестерина.

По словам специалиста, прежде всего речь идет о продуктах, богатых пищевыми волокнами: цельнозерновом хлебе, злаках, гречке, ягодах, овощах и фруктах.