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В результате взрыва газового баллона в Киргизии погиб человек

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Фото: РИА Новости/Sputnik/Табылды Кадырбеков
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При взрыве газового баллона в Ошской области Киргизии погиб один человек. Об этом 10 июля сообщило МЧС республики.

«Из-за взрыва газового баллона в столовой на рынке «Алай» в городе Ош (областной центр. — Ред.) погиб человек», — говорится в сообщении пресс-службы.

Мужчине было 36 лет, уточнило ведомство. Сотрудники МЧС извлекли тело погибшего из-под завалов, образовавшихся на месте происшествия, и передали его в правоохранительные органы на экспертизу.

На данный момент выясняются причины взрыва.

Ранее, 8 июля, сообщилось о взрыве и последующем пожаре в жилом доме в Румынии, из здания эвакуировали 70 человек. Пожар вспыхнул в подвале здания и вызвал сильное задымление. Медицинская помощь потребовалась трем пострадавшим.

В пожаре сгорели различные предметы, а из-за высокой температуры в здании прорвало магистральный водопровод. Пожарные потушили возгорание. Около 70 человек были эвакуированы. Причиной возгорания, предварительно, стал взрыв смеси паров из подвала.

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