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Пожар на складе в Санкт-Петербурге локализован

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Фото: МЧС России
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Возгорание в производственно-складском здании в Санкт-Петербурге локализовали. Об этом в понедельник, 10 июля, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В 7:04 пожар локализован», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ожидается, что специалисты проведут замеры воздуха для определения концентрации вредных веществ.

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Об инциденте стало известно ранее в этот день. Здание вспыхнуло в Калининском районе по адресу ул. Менделеевская, д. 9. Как отметили в МЧС, огонь быстро распространялся из-за высокой пожарной загрузки.

В 04:13 пожару был присвоен дополнительный номер 1-БИС, а в 05:01 — номер 2.

Предварительная площадь пожара составляет 3,5 тыс. кв.м. Из горящих помещений было эвакуировано семь человек. О пострадавших не сообщалось.

В работах по ликвидации огня участвуют 110 сотрудников экстренных служб, используется 27 единиц специальной техники.

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