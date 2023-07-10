Переговоры Путина и Эрдогана назвали последней надеждой зерновой сделки

Нынешняя ситуация вокруг зерновой сделки не внушает оптимизма по продлению сроков ее действия после 17 июля. Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана остались последней надеждой. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров вокруг черноморской зерновой инициативы.

«По состоянию на сегодня, оптимизма нет», — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о вероятности продления сроков действия черноморской зерновой инициативы после 17 июля.

Как отметил источник агентства, возможные переговоры российского и турецкого лидеров являются «единственной надеждой» в ситуации с зерновой сделкой.

«Наша практика показывает, что именно переговоры двух лидеров в состоянии изменить ситуацию, нынешний сложный период — не исключение. Господин президент (Эрдоган. — Ред.) заявлял о таком намерении (провести переговоры с Путиным. — Ред.), надеемся на положительный исход», — добавил источник.

Накануне главы МИД Турции и России Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки и обстановку на Украине.

Также президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 8 июля заявил, что рассчитывает обсудить вопрос продления зерновой сделки с президентом России Владимиром Путиным как по телефону, так и во время личной встречи. Турецкий лидер выразил надежду на встречу в августе.

7 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что ООН не справилась с выполнением российской части зерновой сделки.

5 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки на данный момент нет, однако еще есть время для выполнения российской части договоренностей. Он указал, что решение о продлении пока официально не объявлено, оно будет обнародовано своевременно.

В тот же день Фидан отметил, что Анкара привержена идее продления зерновой сделки. По его словам, Турция смогла обеспечить переговоры по важнейшим темам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.