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Французский политик назвал президента Украины лакеем США

Французский политик Асселино назвал президента Украины Зеленского лакеем США
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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
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Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино назвал президента Украины Владимира Зеленского «лакеем США».

По мнению Асселино, именно из-за этого украинскому лидеру отказали в посещении саммита ЕС – СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств).

«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите <...> Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера не пожелали видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — написал политик в своем Twitter.

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Саммит ЕС – СЕЛАК пройдет в Брюсселе 17–18 июля.

Ранее, 30 июня, стало известно, что ряд участников саммита выступили против приглашения Зеленского.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков отметил, что глобальный Юг по-своему воспринимает ситуацию на Украине и, в отличие от Запада, не спешит поддерживать Киев.

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