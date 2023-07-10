Лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино назвал президента Украины Владимира Зеленского «лакеем США».

По мнению Асселино, именно из-за этого украинскому лидеру отказали в посещении саммита ЕС – СЕЛАК (Сообщество латиноамериканских и карибских государств).

«Зеленский, конечно, планировал прийти и распить шампанское на этом саммите <...> Он был приглашен туда Испанией. Однако 33 латиноамериканских лидера не пожелали видеть этого лакея США, который разоряет 90% планеты», — написал политик в своем Twitter.

Саммит ЕС – СЕЛАК пройдет в Брюсселе 17–18 июля.

Ранее, 30 июня, стало известно, что ряд участников саммита выступили против приглашения Зеленского.

Между тем российский сенатор Алексей Пушков отметил, что глобальный Юг по-своему воспринимает ситуацию на Украине и, в отличие от Запада, не спешит поддерживать Киев.