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Китаец пытался вывезти из России тульский самовар XIX века

На иностранца составили протокол за попытку вывезти из России в Китай тульский самовар
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Фото: ФТС России
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Гражданин Китая попытался вывезти из России тульский самовар XIX века. Об этом 10 июля сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Светлана Горблянская.

Попытка вывоза самовара была пресечена во время таможенного контроля пассажиров рейсового автобуса, выезжающего из России в Китай, в пункте пропуска «Пограничный». Товар был изъят, а в отношении туриста возбуждено дело об административном правонарушении. За вывоз самовара китайцу грозит штраф в размере до двукратной стоимости предмета.

Тульский самовар весом 5 кг был упакован в картонную коробку. В ходе проверки удалось установить, что он жаровой и изготовлен в конце XIX века. Согласно критериями отнесения предметов к культурным ценностям, имеющим особое историческое, художественное, научное или культурное значение, к культурным ценностям, имеющим особое художественное значение, относятся самовары жаровые, произведенные до 1900 года.

Как напомнили в ведомстве, для вывоза товаров подобной ценности необходимо заблаговременно получить разрешение в Министерстве культуры РФ.

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Ранее, 7 июля, на границе с Казахстаном в пункте пропуска Караузек Астраханской области таможенники пресекли попытку вывезти из России трехмесячных тигрят и львят без разрешительных документов. Животных изъяли и передадут на временное содержание в комфортные условия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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