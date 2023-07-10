Гражданку Украины убили в гостинице для беженцев в Норвегии

В норвежской гостинице Magic Hotel Solheimsviken для беженцев с Украины была убита одна из постоялиц. Об этом сообщило издание Nettavisen.

Инцидент произошел в городе Берген. Согласно имеющейся информации, 30-летнюю украинку обнаружили в ее номере. Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами, характер которых не уточняется. В больнице пострадавшая скончалась.

В тот же день правоохранители задержали подозреваемого в убийстве — им оказался уроженец Азербайджана, у которого есть общий ребенок с погибшей. Мужчина отказался признать вину.

Ранее, 4 июня, стало известно, что в немецком городе Апольда сгорел приют для беженцев. В результате пострадали восемь человек и погиб ребенок.

До этого, 17 апреля, житель Польши напал с ножом на двух украинских женщин и 14-летнюю девочку. Одна из потерпевших погибла на месте, подростка госпитализировали в тяжелом состоянии, а третья женщина получила травмы рук.

До этого, 7 апреля, газета Neue Osnabrücker Zeitung сообщила, что правоохранительные органы Германии зарегистрировали около 6 тыс. преступлений, имеющих отношение к событиям на Украине. Отмечалось, что в первые две недели после начала конфликта большинство преступлений имело антироссийскую направленность, затем стали преобладать нарушения в отношении украинских эмигрантов.

Страны Европы начали размещать на своих территориях украинских беженцев с начала проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, о которой она объявила 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне участившихся обстрелов ЛДНР со стороны Украины.