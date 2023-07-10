В связи с многочисленными разногласиями саммит НАТО, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля, не станет триумфом единства. Об этом 9 июля написал обозреватель Игорь Гилов в статье для газеты Folha de S. Paulo.

Как отметил журналист, саммит предполагал демонстрацию сплоченности Запада. Такие пункты саммита как помощь Украине и вступление Финляндии в альянс должны были стать показателем «возрождения» организации.

«Однако такая демонстрация силы была омрачена реальностью, в которой общим знаменателем позитивных новостей предстоящей встречи останется (президент России Владимир. — Ред.) Путин», — написал Гилов.

По мнению автора материала, на саммите будут заявления об очередной помощи, которую отправят на Украину, в том числе касательно истребителей F-16.

При этом Гилов указал, что присутствие президента США Джо Байдена вряд ли обрадует участников саммита. Поскольку кассетные боеприпасы, которые Вашингтон недавно решил поставить Киеву, запрещены в 23 странах альянса.

Кроме того, эксперт отметил и другие возможные конфликты, например, между Великобританией, которая занимает крайне антироссийскую позицию, и более умеренными Германией и Францией.

Ранее в этот день бывший командующий армии США в Европе генерал Бэн Ходжес сказал, что Украина не получит на предстоящем саммите Североатлантического альянса желаемых ею гарантий безопасности, а именно вступления в НАТО. По его словам, чтобы уменьшить разочарование киевских властей, США и ряд других стран предложат ей пакет военной помощи, включающий кассетные боеприпасы.

Также в Британии указали на пессимизм киевских властей в отношении итогов саммита НАТО в Вильнюсе, поскольку в Киеве не ожидают существенное приближение в договоренностях по вступлению Украины в альянс.

Газета Financial Times сообщила, что союзники по НАТО в ходе предстоящего саммита Вильнюсе намерены сообщить о масштабном соглашении по поддержке Украины. Согласно информации источника здания, речь идет о создании «многосторонней структуры», в рамках которой союзники по НАТО смогут брать на себя двусторонние обязательства по военной и финансовой поддержке Киева.

В тот же день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в НАТО прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита НАТО в Вильнюсе путь Украины в альянс станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству в НАТО стране так и не поступало, ясности по этому вопросу нет.

При этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина сообщила, что страна будет вынуждена «пересмотреть стратегию», если не получит приглашение присоединиться к НАТО на саммите.

Генсек объединения Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО займут единую позицию по вступлению Украины в альянс на саммите, который пройдет в Вильнюсе 11–12 июля.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина – НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств.

В свою очередь, руководитель Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов 5 июля заявил, что предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе не удовлетворит ожидания Киева.

Одной из основных тем саммита НАТО в Вильнюсе станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что в ходе заседания страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения страны стать членом НАТО есть свои основания, но не назвал их. Украинский лидер заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности страны до того, как она присоединится к альянсу.