Не менее 20 человек погибли в результате ДТП с автобусом в Нигерии

Минимум 20 человек погибли в результате ДТП с участием автобуса и грузовика в Нигерии. Об этом 10 июля сообщила нигерийская газета Punch.

«Водитель автобуса попытался обогнать автомобиль, не справился с управлением и врезался в грузовик», — передает газета.

По ее данным, директор управления дорожного движения штата Лагос Таофик Адебайо подтвердил гибель 20 человек, добавив, что у автобуса отказали тормоза.

Он также сообщил, что автобус перевозил 18 членов одной семьи и их друзей, направлявшихся на семейную вечеринку в Бенин.

По информации газеты, ДТП произошло на трассе Лагос — Бадагри.

Ранее, 6 июля, сообщалось, что в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке пострадали по меньшей мере 81 человек. Двухэтажный туристический автобус проехал на красный свет и столкнулся с городским автобусом на перекрестке нью-йоркского района Манхэттен. Никто из пострадавших не получил травм, угрожающих жизни. По информации пожарной службы Нью-Йорка, 18 пассажиров были госпитализированы.