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Штурмовики ЦВО уничтожили живую силу ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ ЦВО уничтожили скопление живой силы ВСУ на краснолиманском направлении
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Фото: РИА Новости
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Экипажи штурмовиков Су-25 Центрального военного округа (ЦВО) ракетным ударом уничтожили скопление живой силы и огненных средств Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении. Об этом 10 июля сообщили в Минобороны России.

«Летчики… нанесли ракетный удар, применив 122-миллиметровые осколочно-фугасные неуправляемые ракеты С-13ОФ по сосредоточению живой силы и огневых средств украинских войск», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что скорость самолетов при маневрировании составляла примерно 900 км/ч.

«После каждого поражения целей летчики выполняли противоракетные маневры, сопровождаемые пуском тепловых ловушек», — добавили в пресс-службе.

В Минобороны отметили высокую эффективность работы российский военнослужащих, управляющих самолетами Су-25. Эта техника может выполнять боевые задачи в любых метеоусловиях.

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Накануне начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук сообщил, что российская авиация на краснолиманском направлении нанесла удары по трем пунктам временной дислокации, складу боеприпасов, а также районам сосредоточения живой силы и огневых средств ВСУ. Отмечалось, что российская артиллерия на краснолиманском направлении нанесла удары по подразделениям 21-й и 42-й механизированных бригад ВСУ. В результате атаки ВС РФ противник понес значительные потери в живой силе и технике.

Ранее в этот день, 9 июля, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что пилоты ВС РФ точными ударами поразили объекты ВСУ на соледаро-артемовском, александро-калиновском и авдеевском направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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