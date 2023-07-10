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Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях

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Фото: РИА Новости
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Российские бойцы предотвратили прорыв линии обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) сразу на трех направлениях. Об этом 10 июля рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«В течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он.

Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка, добавил Астафьев.

Также были разбиты орудия и техника 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Между тем по складам припасов 91-й и 115-1 механизированных бригад на соледаро-артемовском направлении выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка», — подытожил собеседник агентства.

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Ранее в этот день боец «Южной» группировки рассказал о применении БМП с модулем «Бережок» против ВСУ под Авдеевкой. Экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 мм короткими очередями, по итогам противостояния был уничтожен минометный взвод и боевая машина противника.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были уничтожены до 180 иностранных и украинских боевиков, около восьми единиц автомобильной техники, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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