Бойцы группировки «Юг» отбили атаки ВСУ на трех направлениях
Российские бойцы предотвратили прорыв линии обороны Вооруженными силами Украины (ВСУ) сразу на трех направлениях. Об этом 10 июля рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
«В течение суток продолжали отражать попытки штурмовых подразделений ВСУ прорвать оборону на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — заявил он.
Авиация группировки нанесла ракетно-бомбовые удары по скоплениям живой силы и огневых средств противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Верхнекаменское, Часов Яр и Константиновка, добавил Астафьев.
Также были разбиты орудия и техника 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Авдеевке. Между тем по складам припасов 91-й и 115-1 механизированных бригад на соледаро-артемовском направлении выпустили снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».
«Экипажем тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Ягодное и Миньковка», — подытожил собеседник агентства.
Ранее в этот день боец «Южной» группировки рассказал о применении БМП с модулем «Бережок» против ВСУ под Авдеевкой. Экипаж отрабатывал из автоматической пушки калибра 30 мм короткими очередями, по итогам противостояния был уничтожен минометный взвод и боевая машина противника.
Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в районах населенных пунктов Константиновка, Красное, Авдеевка и Красногоровка ДНР были уничтожены до 180 иностранных и украинских боевиков, около восьми единиц автомобильной техники, гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin производства США.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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