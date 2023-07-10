Офицер уличил ВСУ в уклонении от прямых столкновений с ВС РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не ведут наступательных действий на авдеевском направлении, из­бегая прямого огнев­ого контакта с российскими военными. Об этом 10 июля рассказал командир зенитной батареи Южной группировки войск.

«Противник активен, в основном применяет ствольную артиллерию, минометы, в прямой огневой контакт с нашими позициями он не вступает. Получается, что пехота противника не выходит на разведку, она сидит только на своих позициях», — заявил он в разговоре с «РИА Новости».

Офицер отметил, что в настоящее время украинские войска производят отстрелы со своих позиций с одной целью — показать свое присутствие.

Ранее в этот день оператор­-наводчик с позывным Тактик рассказал, что служащие «Южной» группировки войск ударили БМП-2М «Бережок» по украинской технике в районе Авдеевки.

Накануне начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» уничтожил живую силу ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР). Также по националистам были нанесены удары из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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