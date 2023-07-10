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Украинская теннисистка призвала отменить рукопожатия с россиянами

Свитолина выступила за отмену рукопожатий между теннисистами из России и с Украины
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Фото: TASS/ADAM VAUGHAN
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Международные теннисные организации должны официально отменить рукопожатия между украинскими и российскими спортсменами. Об этом 9 июля заявила украинская теннисистка Элина Свитолина.

Также она выступила против белорусских спортсменов, призвав отказаться от товарищеского жеста в их сторону.

«Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным», — сказала Свитолина на пресс-конференции после победы над спортсменкой из Белоруссии Викторией Азаренко на четвертом круге Уимбилдона.

Таким образом, по завершении матча она пожала руку только судье.

Отмечается, что Свитолина участвует в Уимбилдоне по спецприглашению.

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Ранее, 4 июня, Свитолина не стала пожимать руку россиянке Дарье Касаткиной после матча четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису на кортах «Ролан Гаррос».

Аналогичный случай произошел 19 мая в рамках полуфинала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Тогда украинская теннисистка Ангелина Калинина отказалась от рукопожатия с соперницей гражданкой России Вероникой Кудерметовой, назвав его «неприемлемым».

Как украинская спортсменка сказала журналистам, она понимает, что теннис — это спорт, но «это также и политическая вещь».

Исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) Салли Болтон, как сообщалось 4 июля, назвала тяжелым, но верным решение допустить до розыгрыша Уимблдона 2023 года российских и белорусских спортсменов.

В прошлом году организаторы Уимблдона отстранили от участия теннисистов из Белоруссии и РФ. За это 3 июля Женская теннисная ассоциация (WTA) оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса Великобритании (LTA) на $750 тыс. и AELTC — на $250 тыс.

В конце марта 2023-го организаторы сделали объявление о допуске российских и белорусских спортсменов, но уже в нейтральном статусе. Спортсмены должны были подписать декларацию о нейтралитете для участия. Также отмечалось, что на турнир не допустят игроков, которые получают финансирование со стороны компаний из санкционных списков.

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