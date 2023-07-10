В Тулуне вода в реке Ия опустилась ниже критического уровня

Уровень воды в реке Ия в городе Тулуне Иркутской области опустился ниже критической отметки. Об этом 10 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что критическая отметка в районе Тулуна составляет 750 см. Из-за дождевого паводка вода в выходные поднималась выше 820 см. В городе был введен режим ЧС.

«На 08:00 (03:00 мск) уровень воды в реке Ие — Тулун — 744 см (–81 см за сутки)», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как сообщил мэр Тулуна Юрий Карих, в городе подтопило пониженные участки местности. Места, которым угрожала вода, отсыпали с помощью спецтехники, чтобы их обезопасить.

Накануне уровень воды в реке Ие в Тулуне Иркутской области повысился и составил 824 см. Специалисты борются с последствиями стихии, в предупреждении подтоплений в Тулуне задействована техника.