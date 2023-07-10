Белый дом подтвердил отсутствие военного диалога между США и КНР

Военный диалог между Соединенными Штатами Америки и Китайской Народной Республикой (КНР) до сих пор не был возобновлен. Об этом 9 июля сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, отвечая на вопросы журналистов.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Вашингтон в случае отказа китайской стороны сохранит путь на восстановление каналов связи между командованием Вооруженных сил США и Народно-освободительной армии Китая.

Салливан в ответ на вопрос о возобновлении этих каналов ответил, что «никаких изменений не было», призвав Пекин к восстановлению военного диалога.

Также в диалоге про поездку министра финансов США Джанет Йеллен в КНР помощник президента подчеркнул мнение американского лидера Джо Байдена о важности прошедших переговоров.

«Он (Байден. — Ред.) считает, что это были очень важные и содержательные переговоры», — сказал Салливан, отметив важность открытого диалога американо-китайских сторон.

Помощник президента США заявил о продолжении работы интенсивной дипломатии по военному вопросу с Китаем даже в условиях интенсивной конкуренции двух стран.

Ранее в этот же день Байден обвинил Китай и председателя КНР Си Цзиньпина в стремлении вытеснить американское государство с пьедестала ведущей мировой военной и экономической державы. Несмотря на это, американский лидер выразил надежду на возможность выстраивания рабочих контактов с Китаем, которые в дальнейшем будут выгодны обеим странам.

Глава американского минфина Джанет Йеллен на пресс-конференции по итогам своего визита в КНР заявила, что американо-китайские отношения после серии переговоров должностных лиц высшего звена обеих стран сейчас находятся на «более прочной основе». Она добавила, что власти обеих стран серьезно относятся к двусторонним отношениям даже в случае серьезных разногласий между властями государств.

Глава американского минфина прибыла в Пекин 6 июля. Ее визит продолжался с 6 по 9 июля, в ходе которого она встретилась с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина была не запланирована.

Bloomberg со ссылкой на американское ведомство сообщило, что Йеллен провела пятичасовые переговоры с вице-премьером Государственного совета КНР Хэ Лифэном в Пекине, что стало первым углубленным обменом мнениями между ведущими экономическими политиками стран.

8 июля вице-премьер Госсовета КНР на встрече с Йеллен выразил обеспокоенность в связи с существующими американскими санкциями, отметив, что «обобщение национальной безопасности» не способствует нормальным торгово-экономическим связям.

Ранее, 3 июля, Йеллен встретилась с послом Китая в США Се Фэном. В ходе встречи глава ведомства отметила важность совместной работы двух крупнейших экономик для решения глобальных проблем.

До этого, в апреле, американский минфин отметил стремление к «здоровым экономическим отношениям с Китаем» для взаимовыгодного роста и поддержки в решении актуальных вопросов.

23 июня координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби высказался о надеждах на сохранение каналов связи с Китаем, несмотря на критику со стороны Пекина в адрес руководства Вашингтона. Он также отметил, что со стороны Китая есть признаки, что государство хочет поддерживать контакты с США.

18 июня госсекретарь США Энтони Блинкен посетил Китай. Его визит на фоне «холодных двусторонних связей» стал первым в качестве главы Госдепа США. В частности, напряженные отношения между странами возникли из-за вопроса независимости Тайваня, разногласий в области технологий и торговли, а также из-за сбитого над американской территорией аэростата.