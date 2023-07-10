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Явка на выборах президента Узбекистана превысила 70%

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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Явка на состоявшихся 9 июля выборах президента Узбекистана превысила 70%. Центральная избирательная комиссия заявила, что объявит результаты 10 июня. Может ли поменяться внешняя политика Ташкента и как прошел день голосования — в материале «Известий».

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«Нынешние выборы — это ключевой этап административно-бюрократической реформы в Узбекистане. Хотя их результаты еще не огласили, сомнений, что победит Шавкат Мирзиёев, ни у кого нет. По итогам данных выборов он получит возможность закрепить свои полномочия минимум на ближайшие семь лет», — сказал в разговоре с «Известиями» профессор Казахстанско-немецкого университета Рустам Бурнашев.

Международные наблюдатели критиковали ход избирательной кампании из-за низкого уровня конкуренции. В частности, наблюдатели от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ упрекнули организаторов выборов в «вялости» предвыборной гонки.

За час до закрытия участков (17:00 мск) явка составила почти 70%, а по итогам дня превысила эту цифру. Высокую явку отметил и генсек СНГ Сергей Лебедев, возглавляющий миссию наблюдателей от содружества.

«Хочу отметить, что голосование идет достаточно активно. На тех участках, которые мы посетили, нам докладывают, что от 40 до 50% избирателей уже отдали свои голоса. Настроение у всех хорошее», — сказал он еще в первой половине дня голосования.

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