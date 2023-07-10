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Синоптик Тишковец заявил, что среда может стать самым холодным днем в Москве за 75 лет

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В Москве среда, 12 июля, может стать самым холодным днем за 75 лет. Об этом в воскресенье, 9 июля, рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, столичный регион в середине предстоящей недели накроет волна осеннего холода, «лето потерпит поражение на атмосферных фронтах, и жители Центральной России окажутся в арктическом мешке», сообщает агентство городских новостей «Москва».

Начнется неделя с температуры воздуха в +17…+22 градуса, во вторник столбики термометров не поднимутся выше +14…+19 градусов, а к среде понизятся до +11…+16 градусов, что соответствует климатической норме сентября, отмечает НСН. Температура воздуха в ночное время составит +6…+11 градусов.

Тишковец подчеркнул, что подобные похолодания случаются не чаще одного раза в 15 лет. Кроме того, 12 июля может стать самым холодным днем за последние 75 лет, отмечает телеканал «360». В этот день самые низкие температуры в Москве фиксировались в 1968 году (+15,1 градуса), в 1980 году (+15,5 градуса), в 1986 году (+13,6 градуса), в 2019 году (+15,6 градуса). В 2023 году ожидается, что 12 июля столбики термометров поднимутся до +13…+15 градусов, пишет сайт kp.ru.

Между тем, заметил Тишковец, к выходным лето восстановит свои позиции. С четверга, 13 июля, осадков станет заметно меньше, как и облаков, начнется медленное потепление до +15…+20 градусов. В пятницу, 14 июля, будет на три градуса выше, а в выходные температура войдет в свое климатическое русло, пишет ИА Регнум. Ночью столбики термометров покажут +11…+16 градусов, днем — от +21 до +26 градусов, сообщает телеканал «Звезда».

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Ранее в этот день в беседе с RT Тишковец отметил, что каждый день предстоящей недели солнечная погода будет чередоваться с облачной.

10 июля в столице будет облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до +21 градуса. Днем температура воздуха в Москве составит +19…+21 градус, ночью столбики термометров опустятся до +13.

Атмосферное давление — 743–744 мм ртутного столба.

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