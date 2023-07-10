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На горловском направлении бойцы 1-го армейского корпуса отбили атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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В начале июля украинские формирования предприняли попытку ударить в направлении Горловки. Крупная атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) была отражена силами 132-й бригады 1-го Донецкого корпуса. Враг понес крупные потери в бронетехнике и личном составе. На позициях городских гвардейцев побывали «Известия».

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«Обстановка напряженная, периодически противник пробует, ищет лазейки, щупает. Наблюдаем инженерные работы и сразу ставим как цель. Наблюдение и разведка хорошие у нас, как только приказ получаем — сразу отрабатываем», — рассказывает офицер 132-й бригады Фома.

Его минометная батарея в составе одного из мотострелковых батальонов бригады с 2014 года участвовала в обороне Горловки, а за время СВО участвовала в штурме нескольких укрепленных населенных пунктов.

Работа артиллерии с постоянных подготовленных позиций — одна из отличительных черт донецкого и горловского направлений. Очень плотная линия фронта проходит по урбанизированной местности, и при этом она перенасыщена войсками и огневыми средствами. Пространства для смены позиций часто просто нет.

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