Автомобиль наехал на пешехода в центре Москвы

На Садовом кольце в районе Смоленского бульвара автомобиль наехал на пешехода. Об этом 10 июля сообщили в департаменте транспорта Москвы.

«На Садовом кольце (в районе дома 10 по Смоленскому бульвару) автомобиль наехал на пешехода. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняются.

Отмечалось, что движение по внутренней стороне Садового кольца затруднено, были заняты четыре полосы из пяти. Позднее в дептрансе сообщили о восстановлении движения.

Накануне «Известий» рассказали, что после столкновения грузовика и автобуса на Ленинградском шоссе в Москве в медучреждение доставили шесть человек. Уточняется, что остальные участники ДТП отказались от госпитализации. На месте происшествия работают оперативные службы.

Об инциденте стало известно ранее в этот день. Тогда сообщалось, что прибывшие на место аварии медики осмотрели 12 человек, четырех из них доставили в больницу.

ДТП произошло в районе дома 112/1 по Ленинградскому шоссе.