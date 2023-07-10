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Синоптики пообещали москвичам облачную погоду 10 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь и до 21 градуса тепла — такая погода ожидает жителей столицы 10 июля. Прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне +19…+21 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +13.

Днем прогнозируется северо-западный ветер со скоростью 6–11 м/c, местами порывы до 15 м/c.

Атмосферное давление — 743–744 мм ртутного столба.

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Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на предстоящей неделе в Московский регион придет рекордное похолодание. По его данным, Москва и область окажутся в «арктическом мешке» из-за тыла циклона, куда будут прорываться облака и осенний холод.

Так, 12 июля в столице ожидается от +13 до +15 градусов.

Впрочем, к выходным температура воздуха войдет в свое климатическое русло: днем в воскресенье прогнозируется от +21 до +26 градусов.

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