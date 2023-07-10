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Машина загорелась после столкновения с фонарным столбом в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Автомобиль сгорел в результате ДТП в Москве. Об этом в ночь на 10 июля сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Инцидент произошел в районе дома 111к1 на Ленинском проспекте. По неустановленной причине водитель допустил столкновение с мачтой городского освещения, после чего машина загорелась.

После аварии на данном участке в течение часа был ограничен проезд транспорта, к настоящему моменту движение восстановили.

Обстоятельства случившегося и данные о пострадавших уточняются.

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Ранее, 7 июля, в Оренбурге автобус въехал в опору контактной сети. Как рассказали в городской мэрии, во время движения у транспортного средства лопнуло колесо, из-за чего водитель не смог предотвратить столкновение. В результате ДТП никто не пострадал.

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