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В Москве построят почти 100 объектов для создания новых рабочих мест

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В Москве построят 99 объектов по программе стимулирования создания рабочих мест. Об этом в воскресенье, 9 июля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, благодаря этому работу рядом с домом смогут найти свыше 81 тыс. человек. Таким образом, горожане смогут сэкономить время на дороге, также уменьшится нагрузка на городской транспорт, уточняет РИАМО.

Мэр напомнил, что с 2020 года разные столичные районы застраивают силами инвесторов. В частности, уделяется внимание Новомосковскому и Троицкому административным округам в Новой Москве, пишет «Москва 24». Там по плану появятся 17 объектов образования, пять бизнес-центров, торговый центр, центр подготовки сборных РФ по баскетболу и другие объекты, пишет сайт aif.ru.

Собянин напомнил, что участвующие в программе инвесторы получают льготы, сообщает агентство городских новостей «Москва». Плата за изменение вида разрешенного использования земли под жилищное строительство для предпринимателей осуществляется по сниженной ставке.

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7 июля Сергей Собянин сообщил, что в Ховрине завершилось строительство детского сада на 200 мест. В нем будут работать современные группы, музыкальный зал со сценой, помещения для развивающих занятий, медицинский кабинет, логопед и психолог, отмечает телеканал «360».

6 июля заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что в Зеленограде инвестор построит жилой комплекс с объектом образования.

ЖК разместится на улице Летчика Полагушина. Высота будущих строений не должна превышать 55 м. Реализовать проект планируется в короткие сроки, отмечает сайт kp.ru.

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