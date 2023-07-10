Пушков оценил предложение принимать Украину в НАТО по частям

Предложение принимать Украину в НАТО по частям указывает на крайнее замешательство коллективного Запада. Такое мнение 9 июля высказал российский сенатор Алексей Пушков.

«Всё это выглядит как заранее обреченная, отчаянная попытка хоть так, хоть эдак протащить Украину в альянс. В условиях военного конфликта такой сценарий неосуществим, ибо ставит НАТО перед невозможным выбором», — написал он в своем Telegram-канале.

По словам сенатора, даже частичное принятие Украины будет означать, что альянс должен либо вступить в противостояние, которого избегает, либо расписаться в неспособности защитить своего участника. Ни один из этих вариантов не является приемлемым для НАТО, подытожил Пушков.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил, что среди стран НАТО нет единого мнения по поводу приглашения Украины в блок прямо сейчас. Он отметил, что Киеву сначала необходимо выполнить ряд требований.

В свою очередь глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба сказал, что после проведения саммита в Вильнюсе путь в НАТО станет короче. Вместе с тем он пожаловался, что приглашения к членству до сих пор не поступало и ясности по этому вопросу нет.

5 июля Североатлантический альянс подтвердил решение создать совет Украина — НАТО. Первое заседание совета пройдет на саммите в Вильнюсе 12 июля на уровне глав государств. Одной из основных тем станет расширение пакетов помощи Украине. Ожидается, что страны-союзники согласуют долгосрочную многолетнюю программу модернизации украинской армии, приведения ее от советского стандарта к стандартам альянса.

До этого, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что для приглашения в НАТО есть свои основания, но не назвал их. Он заявил, что у него есть полное понимание гарантий безопасности до того, как страна присоединится к альянсу.

Украина 30 сентября 2022 года подала заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Тогда Зеленский заявил, что фактически государство уже находится в альянсе и соответствует его стандартам.