Психиатр перечислил первые признаки деменции

Врач-психиатр, нарколог, к.м.н. Игорь Куреков перечислил симптомы деменции и рассказал, как действовать при заболевании.

В беседе с RT в воскресенье, 9 июля, врач рассказал, что деменция характеризуется снижением памяти и нарушением различных когнитивных функций, то есть фактически это «приобретенная форма слабоумия» из-за органических поражений головного мозга.

Специалист указал на то, что формируется патология при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях или черепно-мозговой травме.

К симптомам врач отнес проблемы с памятью, дезориентированность в пространстве и времени, усталость, ложные воспоминания, странные и навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение. Также к симптомам деменции относятся неряшливость, нарушение режима сна, трудности с произношением слов и артикуляцией, написанием разборчивого письма, безразличие или резкие и частые перепады настроения. В редких случаях возможны зрительные и слуховые галлюцинации.

Врач отметил, что сначала болезнь может проявляться в проблемах с планированием и организацией, личностных изменениях, неспособности ориентироваться в незнакомых местах и трудностях с артикуляцией и произношением слов. Также о деменции могут говорить проблемы с пищеварением, запоры.

При выявлении любого из перечисленных симптомов Куреков призвал обратиться к неврологу или психиатру. Он подчеркнул, что болезнь неизлечима, но врач сможет замедлить развитие патологических процессов, пишет Pravda.Ru.

«Но если состояние — это результат травмы головы или дефицита витаминов, то восстановление когнитивных функций возможно», — добавил врач.

Тревогу, по его словам, следует бить тогда, когда симптомы сохраняются на протяжении нескольких месяцев. Он указал на то, что схожие проблемы присущи людям в состоянии стресса, при сонливости и усталости. Как только человек достаточно отдохнет, поведение и состояние вернется к норме.

20 июня врач-невролог, к.м.н. Артур Фадеев назвал нарушение кратковременной памяти ранним признаком деменции. По его словам, человека должны насторожить проблемы с запоминанием недавних событий. Также деменция может развиваться на фоне хронического стресса, бессонницы и хронической артериальной гипертензии, сообщает телеканал «360».

В мае врач-невролог, профессор Владимир Парфенов рассказал, как замедлить развитие деменции. В частнсоти, отсрочить когнитивные расстройства можно при помощи сбалансированного питания и приема витаминов.

Кроме того, по его словам, стоит уделять не менее 30 минут в день трижды в неделю, пишет сайт kp.ru. Это может быть просто ходьба.

В апреле цефалголог Татьяна Щербакова рассказала Life.ru, что поможет существенно снизить риск появления деменции у пожилых людей. По словам врача, основные способы профилактики синдрома деменции — качественный ночной сон, физическая активность, нормализация массы тела. Кроме того, профилактически влияет постоянное обучение, например, чтение книг и газет, пишет РИАМО.

В феврале прошлого года врач-геронтолог Валерий Мамаев рассказал, что к развитию деменции может привести дефицит витамина В12. По словам специалиста, с возрастом становится сложнее его усваивать — у пожилых людей постепенно перестают вырабатываться специальные белки, отмечает НСН.

Ранее старший научный сотрудник Института высшей нервной деятельности РАН Семен Голошейкин рассказал, что на развитие деменции может повлиять общее состояние организма и образ жизни человека. По его словам, это, в частности, гипертония, диабет, повышенное содержание холестерина, ожирение, депрессия и алкоголизм. На поведенческом уровне возможна роль таких факторов как социальная изоляция и отсутствие активной когнитивной деятельности, сообщает телеканал «Звезда». Врач подчеркнул, что ВОЗ рекомендует умеренные физические нагрузки и регулярные тренировки когнитивных навыков.