Эксперт оценил значение ударов по логистическим центрам Украины

Склады и логическая инфраструктура противника методично уничтожается Вооруженными сила России, рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин.

«Срыв подвоза боеприпасов, топлива и остального материального обеспечения не дают полноценно проводить атаки. После уничтожения складов батальона логистики армейского корпуса будет ограничено снабжение трех-пяти украинских бригад», — объяснил он.

В результате Вооруженные силы Украины (ВСУ) не получат или получат в неполном объеме боеприпасы, горюче-смазочные материалы и другие виды продовольствия. При таком снабжении они идти вперед не смогут, подчеркнул Дандыкин.

Эксперт также напомнил, что для ударов по логистическим центрам задействуют воздушно-космические силы, Черноморский флот и ракетные войска.

«Бьют по складам и местам расположений украинских частей, как в ближнем, так и в дальнем тылу. На прошлой недели во Львове был уничтожено место хранения танков, поставленных Украине западными союзниками», — рассказал он.

Все эти действия наших военнослужащих подрывают возможности украинских боевиков вести наступательные действия и нашим ребятам на линии боевого столкновения становится гораздо легче, резюмировал эксперт.

В зоне проведения спецоперации в течение суток, 8 и 9 июня, вооруженные формирования Украины потеряли не менее 1350 человек и 99 единиц военной техники, включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили, сообщили в военном ведомстве.

Также перехвачено шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и 27 украинских БПЛА.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конечная станция: украинские ракеты целились по Смоленской АЭС