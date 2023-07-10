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Частные дома и хозпостройки загорелись в Екатеринбурге

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Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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Два частных дома загорелись в Екатеринбурге. Об этом 9 июля сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

«Из-за большого количества сухой растительности огонь быстро распространился на хозяйственные постройки», — отмечается в Telegram-канале ведомства.

Первоначальная площадь возгорания составила 800 кв. м.

На место происшествия были направлены 39 человек и 11 единиц спецтехники. В 21:46 пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

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8 июля в городе Волжском Волгоградской области загорелось производственное здание. Инцидент произошел на улице Портовая. Незадолго до полуночи отрытое горение ликвидировали, после чего сотрудники экстренных служб приступили к проливу и разбору конструкций.

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