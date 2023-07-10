Сотрудники МЧС Абхазии спасли две отрезанные от дороги группы туристов

Сотрудники экстренной службы спасли две группы туристов, которые оказались отрезаны от дороги из-за последствий непогоды в Абхазии. Об этом 9 июля сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«Десять туристов и три местных жителя оказались отрезаны от дороги потоками воды у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе. Их удалось вытащить по веревочной переправе и на спецтранспорте доставить в Сухум», — говорится в сообщении.

Также спасателями были произведена эвакуация еще 19 человек из летнего лагеря в курортном поселке Мюссера Гудаутского района.

В селе Алахадзы Гагрского района прохожие спасли мать с ребенком, которых сильные потоки воды чуть не унесли в море, рассказали в МЧС. К вечеру 9 июля аварийные службы «Черноморэнерго» восстановили примерно 70% энергоснабжения в городе Гагра и Гагрском районе.

«Работы осложнены неблагоприятными погодными условиями и темным временем суток. Также в ряде мест затруднен доступ к объектам энергетической инфраструктуры всё еще не сошедшей водой. Работы в этих местах связаны с высоким риском для жизни», — говорится в сообщении компании Абхазии.

Ранее в этот же день в РЖД сообщили о приостановке в пути двух поездов из Сухума в Москву и Санкт-Петербург ввиду сильного ливня, был закрыт железнодорожный участок Гагра – Цандрипш в Республике Абхазия.

«Абхазские железные дороги» (АЖД) сообщили, что в Абхазии приостановлено движение поездов из-за размыва железнодорожных путей после дождя.

Улицы в Гагре и Сухуме затопило после сильных ливней. «Известия» опубликовали кадры затопленных улиц.

Кроме того, 9 июля в Сочи запретили купаться из-за штормового предупреждения. Также в администрации города предупредили об опасности формирования смерчей над морем до конца суток 10 июля на участке Магри – Веселое.

Также корреспондент «Известий» Ярослав Богат рассказал, что в сочинском микрорайоне Хоста из-за затопления на одной из улиц бурный поток воды смыл в овраг автомобили.