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В Европарламенте выступили против втягивания Украины в НАТО

Депутат ЕП от Германии выступил против втягивания Украины в НАТО
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко
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Послевоенные гарантии безопасности для Украины важны, поскольку это поможет избежать будущих «военных конфликтов вблизи Европы», однако Киев не должен стать частью НАТО, считает депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт.

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«Мы выступаем против вступления Украины в НАТО, ведь именно экспансионистская политика альянса стала одной из причин (конфликта. — Ред.). Нам представляется хорошим вариантом нейтралитет Украины», — сказал Буххайт.

Кроме того, евродепутат высказался против отправки военных миссий ЕС, если такое развитие событий будет обсуждаться в будущем.

«Вопрос заключается в том, какой немец готов умереть за Украину? Реформы в политическом руководстве и внутри страны могли бы создать стабильную и устойчивую ситуацию, при которой Украина могла бы стать нейтральным и надежным партнером для всех сторон», — считает евродепутат.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором главной темой станет украинский кризис. Киев неоднократно требовал сигналов и готовности альянса принять Украину в свои ряды.

Однако представители военного блока не спешат давать Украине таких обещаний, вместо этого предлагая разработать некие гарантии безопасности. Как они могут выглядеть — до сих пор непонятно. Ранее в посольстве Великобритании в РФ заявили «Известиям», что НАТО не предоставляет гарантий безопасности своим партнерам.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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