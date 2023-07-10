В Европарламенте выступили против втягивания Украины в НАТО

Послевоенные гарантии безопасности для Украины важны, поскольку это поможет избежать будущих «военных конфликтов вблизи Европы», однако Киев не должен стать частью НАТО, считает депутат Европарламента от Германии Маркус Буххайт.

«Мы выступаем против вступления Украины в НАТО, ведь именно экспансионистская политика альянса стала одной из причин (конфликта. — Ред.). Нам представляется хорошим вариантом нейтралитет Украины», — сказал Буххайт.

Кроме того, евродепутат высказался против отправки военных миссий ЕС, если такое развитие событий будет обсуждаться в будущем.

«Вопрос заключается в том, какой немец готов умереть за Украину? Реформы в политическом руководстве и внутри страны могли бы создать стабильную и устойчивую ситуацию, при которой Украина могла бы стать нейтральным и надежным партнером для всех сторон», — считает евродепутат.

11–12 июля в Вильнюсе пройдет саммит НАТО, на котором главной темой станет украинский кризис. Киев неоднократно требовал сигналов и готовности альянса принять Украину в свои ряды.

Однако представители военного блока не спешат давать Украине таких обещаний, вместо этого предлагая разработать некие гарантии безопасности. Как они могут выглядеть — до сих пор непонятно. Ранее в посольстве Великобритании в РФ заявили «Известиям», что НАТО не предоставляет гарантий безопасности своим партнерам.

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