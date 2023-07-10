Назначение Анналены Бербок на пост министра иностранных дел ФРГ было ошибкой, считает депутат Европарламента, член партии «Альтернатива для Германии» Маркус Буххайт. Об этом он заявил в интервью «Известиям».

«Woke» (ироничное обозначение «пробудившегося», «политически грамотного» человека. — Ред.) и феминистская внешняя политика выставили нашу страну на посмешище во всем мире. Зияющие пробелы в компетенциях нашего министра очевидны и неприятны», — сказал Буххайт.

При этом он отметил, что не может судить о том, как Берлин представляет себе взаимодействие с Москвой после завершения конфликта. Тем не менее он подчеркнул, что «только при участии России возможен стабильный мирный порядок в Европе».

7 июля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Россия останется угрозой и призвала страны Европы организовать стратегию безопасности, направленную против российской стороны.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заметила, что Германия, осуществляя поставки оружия Киеву, спонсирует терроризм.

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