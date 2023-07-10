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Первый замглавы Сбера назвал перспективные направления для оплаты лицом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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В интервью «Известиям» в рамках Финансового конгресса Банка России первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин рассказал про дальнейшие планы по оплате лицом.

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«Эквайринг в различных сферах. Это самая простая и понятная история, которая сейчас будет продвигаться везде, где требуется аутентификация, связанная с подтверждением своих действий либо оплатой. Здесь огромная область для применения биометрии», — сказал он.

Например, это транспорт, да и всё, что связано с необходимостью оплаты. Биометрия — очень удобный инструмент, поскольку лицо человека всегда с ним.

Недавно Сбер начал внедрять оплату лицом в магазинах.

«Уже более 30 млн, то есть почти треть, клиентов доверили нам свои биометрические данные. Сегодня мы ежемесячно проводим более 5 млн операций подтверждения личности по биометрии для более чем 3 млн уникальных клиентов», — сообщил Ведяхин

По его словам, применение биометрии существенно ускоряет обслуживание. Благодаря ей клиенты Сбера экономят в совокупности более 20 млн минут в год.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

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